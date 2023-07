Die Milizen aus dem knapp 70 Seelen zählenden Dörfchen Leontica, das seit 2004 politisch zur Gemeinde Acquarossa gehört, sind weit über die Grenzen des Bleniotals hinaus bekannt. So stehen sie auf der ausgesuchten Liste der «Lebendigen Traditionen in der Schweiz» des Bundesamts für Kultur und sind in ganz Europa unterwegs. Sie paradierten zum Beispiel schon in Rom im Umfeld der Schweizergarde. Nächstes Jahr werden sie am Eidgenössischen Musikfest in Zürich dabei sein. Das jährliche Highlight ist aber natürlich jeweils ihr eigenes Fest am Tag des heiligen Johannes, des Schutzpatrons des Dorfs.