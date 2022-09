So emotional war Roger Federers Abschied vom Center Court

Roger Federer legte unglaubliche Karriere hin

Roger Federer gilt als einer der besten Tennisspieler aller Zeiten. Insgesamt stand er 310 Wochen an der Spitze der Weltrangliste, 237 davon in Serie. Er gewann 20 Grand-Slam-Titel und hält zahlreiche Rekorde. In seiner langen Karriere konnte er 103 Einzeltitel gewinnen und bekam bei Olympia 2008 in Peking die Goldmedaille im Doppel an der Seite von Stan Wawrinka (37) überreicht.