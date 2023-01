So war Yann Sommers Einstieg beim FC Bayern München

Das ist er, der freundliche Yann Sommer, alles andere als ein «Grosskopferter». Aus dem Lautsprecher tönt vor Spielbeginn laute Musik: «Jeder schpuit an Superstar und sauft an Schampus an der Bar, in der Schickeria.» Yann Sommer sicher nicht. Der spielt lieber den verlässlichen Fussballgoalie. Passt scho.