Peter Freiburghaus vom Duo Fischbach stirbt mit 75 Jahren

Der bekannte Komiker Peter Freiburghaus ist tot. Er starb mit 75 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Freiburghaus stand seit 1991 während vieler Jahre gemeinsam mit seiner Lebenspartnerin Antonia Limacher (69) als Duo Fischbach auf der Bühne. Auch war er Gründer des Theater Duo Fischbach in Küsnacht am Rigi.