Gleich daneben eine weitere Sehenswürdigkeit: Die Bettlerstube entführt einen zurück in eine andere Zeit. Sie wurde früher als städtisches Asyl und Gefängnis genutzt. Heute ist die Bettlerstube anschaulich nachgebildet. «Stein am Rhein ist ein grosser Ort auf kleinem Raum», wie es Sigi Michel passend beschreibt. Für ihn sind es vor allem die Einheimischen, die den Ort so attraktiv machen. «Mir käme es nie in den Sinn wegzuziehen.» Schon zwölf Jahre lebt der Trompeter in Stein am Rhein.