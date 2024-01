Wie sieht es mit der Gesundheit aus? Biden ist 81 Jahre alt.

Der Präsident hat ja etwas den einfacheren Wahlkampf. Er muss weniger unterwegs sein, muss weniger Auftritte meistern. Man darf annehmen, dass Joe Biden seine Gesundheit genug gut kennt.



Trotzdem geben seine Stolperer immer wieder zu reden.

Momentan wird auch jeder Fehltritt von ihm überanalysiert. Man muss auch sagen, dass Amerika immer wieder Präsidenten hatte, die physisch nicht absolut fit waren. Franklin D. Roosevelt sass im Rollstuhl, John F. Kennedy hatte ein Nierenleiden und brauchte wegen seines Rückens jeden Tag Spritzen, um überhaupt zu funktionieren. Die physische Erscheinung sagt nicht alles aus.



Auch Trump ist bereits 77. Was, wenn einer der beiden krank wird oder gar stirbt?

Dann tritt der Vize oder die Vize an.



Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank, bezeichnet Trump als «Bedrohung» für Europa. Ist dem so?

Ich finde es gefährlich, wenn man den Leuten suggeriert, dass eine Person so mächtig werden kann. Das gilt auch für die Medien in den USA. Wenn die liberale «Washington Post» oder «New York Times» von einem potenziellen Diktator schreiben.



Aber er will ja seine Macht ausdehnen.

Ja, aber die Institutionen in den USA sind sehr resilient. Schon 2016 wurden Ängste geschürt, dass Trump durchregieren würde. Das war aber nicht der Fall. Obamacare etwa hat überlebt. Zumal im Gegensatz zu 2016 die Republikaner wahrscheinlich keine Mehrheit im Kongress haben werden. Zudem haben in den föderalistischen USA die Staaten sehr viele Kompetenzen. Das grenzt die Macht des Präsidenten ein.



Hilft es ihm gar, ihn so darzustellen?

Trump geniesst es, wenn man ihn dämonisiert. Eine Journalistin sagte mal: Man muss ihn nicht wörtlich nehmen, aber ernst. Das hat was. Er provoziert gern. Die Warnung vor ihm als Diktator nahm er dankend auf und sagte: Ich werde Diktator sein – für einen Tag. Ihn als Diktator hinzustellen, hilft vielleicht für die Mobilisierung der Demokraten. Aber es dämonisiert auch jene, die Trump unterstützen. Das ist gefährlich für die Gesellschaft und löst das eigentliche Problem nicht. Es ist schwierig zu verstehen, warum es den Demokraten nicht gelingt, mehr auf die Sorgen der Wählerschaft einzugehen. Einfach zu sagen, man wolle die Demokratie retten, ist ein schwaches Argument.



Trump sagt klar, dass sich die USA als Weltpolizist zurückziehen würde. Was bedeutet das für die Welt?

Bei der Nato drohte er schon öfters damit, auszutreten. Er nutzte das aber auch als Verhandlungsposition, um Europa aufzuwecken, mehr in die eigene Sicherheit zu investieren. Rückblickend hatte er damit gar nicht so unrecht. Etwa bei der Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas. Das ist in der Tat interessant. 2016 empfanden viele seine Aussagen – etwa die Warnung vor China – als unmöglich. Heute teilen auch liberale Kräfte diese Ansichten. Bedenklich wäre ein Rückzug der USA für die Ukraine. Amerika ist da wichtige Stütze. Aber er kündigte schon früher vollmundig Sachen an, temperierte dann runter.



Gehen wir mal vom Duell Biden/Trump am 5. November aus. Wer gewinnt?

Ich habe keine Kristallkugel (lacht). Ich rechne aber mit Joe Biden, weil die Demokraten die Unentschlossenen und Unsicheren mobilisieren werden. Die Wählerschaft wird nicht für Biden, aber gegen Trump stimmen.



Wann reisen Sie das nächste Mal in die USA?

Ich werde mit meiner Familie den ganzen Sommer in Wisconsin im Mittleren Westen verbringen. Ich bin dort an einer Universität und schreibe ein Buch über Konservatismus. Für meine zwei Buben wird es das erste Mal in den USA sein.



Sprechen die beiden Englisch?

Ja, sie gehen hier in eine zweisprachige Schule. Sie freuen sich. Mein achtjähriger Sohn diskutiert schon über die Erfolgsaussichten Trumps (lacht).