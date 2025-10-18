Meinen Sie seine Macht als Präsident der USA oder als guter Dealmaker?

Trump hat mit seinem Schwieger- sohn Jared Kushner und seinem Sondergesandten Steve Witkoff zwei Emissäre losgeschickt. Vor allem Kushner, der Immobilienentwickler ist, hat viele Kontakt mit arabischen Führern, insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Katar. Der Premierminister von Saudi-Arabien, Mohammed bin Salman, ist gar ein Freund von ihm. Die Nachricht, die Kushner überbrachte, war: Wenn jetzt nichts passiert, sind unsere Geschäftsbeziehungen zu Ende. Mitentscheidend war auch der Anschlag Israels auf Katar, den Trump verurteilte und Netanjahu gar zwang, sich bei den Katari zu entschuldigen. Es war also eine Mischung aus Geschäftsinteressen des Trump-Clans und Machtpolitik.