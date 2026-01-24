Trump verweist in Davos alle auf ihre Plätze

Tipps gegen Kälte vom Bundesrat

Wie der amerikanische Präsident so landet auch Neu-Bundesrat Martin Pfister mit dem Helikopter in Davos. Der Oberst war während mehrerer Jahre für die Armee in Davos im Einsatz. Er kennt den Alltag der Truppe, die er hier besucht. Und trifft auf seinen ehemaligen Chef: Divisionär Maurizio Dattrino hatte den heutigen Bundesrat unter sich. Die Begrüssung ist herzlich, doch wie hat sich Pfister damals als Stabsmitarbeiter angestellt? «Hervorragend!», gibt Dattrino zu Protokoll. Und Pfister mahnt scherzhaft: «Wehe, du hättest jetzt was anderes gesagt.» Maurizio Dattrino hat nicht nur Bundesrat Pfister geführt, sondern auch Bundesrat Ignazio Cassis. «Wenn man bei mir war, geht die Karriere steil nach oben», so Dattrino schmunzelnd.