«Trump will in Davos Anerkennung»

Zur Annektierung von Grönland hat Trump militärische Gewalt nicht ausgeschlossen, dabei ist Grönland Teil der Nato!

Ich bin vielleicht eine ewige Optimistin: Ich glaube nicht, dass die USA so weit gehen – weil sie sich damit zu sehr schaden würden. Trump will eine Hinterlassenschaft. Grönland anzugreifen, würde einen völligen Bruch aller Allianzen bedeuten und ihn definitiv als Tyrannen auf dem weltpolitischen Parkett etablieren. Dass er mit dem Maximum droht, ist ein typisches Verhalten, welches wir schon seit der ersten Amtszeit beobachten. Dass sich diese Drohungen gegen ein europäisches Land richten, welches die USA oft unterstützt hat und immer gesprächsbereit war, darf einen schon schockieren.