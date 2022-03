«Wir verpflichten uns, den Weg des Wachstums unserer wunderbaren Kinder mit Liebe und Freundschaft fortzusetzen. Unsere Trennung wird ein gemeinsamer und privater Weg bleiben», gaben Michelle Hunziker (45) und Tomaso Trussardi (38) am 18. Januar 2022 in einem gemeinsamen Statement zu ihrer Trennung bekannt. Das es sich dabei nicht nur um leere Worte handelt, bewiesen die zwei getrennten Eheleute nun am Dienstag, 8. März, als sie zusammen den Geburtstag der gemeinsamen Tochter Celeste feierten. Zum siebten Freudentag ihrer jüngsten Sprossin postet Tomaso Trussardi ein Foto der vereinten Familie in seinen Instagram-Storys und das Bild zeigt eine strahlende Celeste, eine glückliche Sole und zwei Ex-Partner, die gut gelaunt Seite an Seite mit ihren Töchtern stehen.