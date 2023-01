Sie sitzen auf einer Bank im Zürcher Hauptbahnhof und plaudern miteinander als würden sie das jeden Tag an diesem Ort so tun: Tennis-Star Roger Federer (41) und US-Talkmaster Trevor Noah (38) überraschten am gestrigen Mittwochnachmittag viele Pendler, die sich verwundert die Augen rieben als die durch die Bahnhofshalle eilten. Begleitet wurden die beiden Superstars von einer Filmcrew mit Kameraleuten und Regisseuren als sie sich Richtung Gleis 10 begaben.