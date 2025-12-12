TV-Bauer Adrian mit nur 42 Jahren verstorben

Teilnahme bei «Bauer, ledig, sucht...»

2019 nahm bei der Schweizer Kuppelshow «Bauer, ledig, sucht…» teil, um die grosse Liebe zu finden. Seine eigentlich auserwählte Hofdame Corinna erschien nicht. Dann kam Sabrina, eigentlich für einen anderen Bauern vorgesehen. Eine Woche lang erlebten die beiden eine Gefühlsachterbahn zwischen Harmonie und Überforderung. Am Ende blieb es bei Freundschaft. «Sabrina ist eine tolle Frau und ich bin schon etwas traurig, dass es nichts geworden ist. Aber ich habe lieber eine sehr gute Freundin als gar nichts», sagte Adrian damals zur Schweizer Illustrierten.