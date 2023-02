«Likes korrumpieren auch mich emotional»

Kurt Aeschbacher, woher kommt Ihr Ärger gegenüber den Influencern?

Es gibt weder einen Ärger noch einen Groll gegenüber Influencerinnen und Influencern. Ich versuchte in meinen Aussagen in diesem Blog einzig die Fragwürdigkeit einer Tätigkeit zu thematisieren, die auf dem Vertrauen anderer Menschen basiert, ohne klar offen zu legen, dass es sich dabei um Werbung handelt. Als «Beeinflusser», so ist diese Arbeit ja zu übersetzen, besteht das Ziel dieser inszenierten Beiträge über die sozialen Medien, sein Ansehen und das Vertrauensverhältnis bei möglichst vielen Followern dazu einzusetzen, Produkte zu verkaufen oder einen bestimmten Lebensstil zu imitieren und sich in der Regel dafür bezahlen zu lassen. Dabei bilden die geposteten Beiträge selten das echte Leben ab. Trotzdem haben die Bilder und Aussagen einen starken Einfluss auf die Ansichten und das Verhalten der Follower. Diesen Mechanismen sollte man sich als Konsument solcher Nachrichten kritisch bewusst sein. Und auch der Tatsache, dass sich in dieser Welt der Maximierung von Aufmerksamkeit auf die eigene Person, likes auch kaufen lassen und man als erfolgreicher Influencer nur dann Geld verdient, wenn die Follower wie auch immer bei der Stange bleiben.