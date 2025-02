Die Bronzemedaille um den Hals von Marc «The Rocket» Rochat (32) blitzt in der Sonne auf. Sie wirkt fast goldig – und so fühlt sie sich für den Waadtländer auch an. Es ist der schönste Triumph seiner Karriere. «Überhaupt an einer WM zu fahren, war ein Kindheitstraum, und dann noch eine Medaille zu gewinnen – wow!» Dieser dritte Platz zusammen mit Stefan Rogentin in der Team-Kombi war kein Zufall, aber auch kein leichter Weg. Die Rennen vor der WM? Ein Albtraum. Marc Rochat (32) hat oft Mühe, sich überhaupt für den zweiten Lauf zu qualifizieren. «Das Vertrauen zu mir schrumpfte.» In diesen Momenten ist seine Familie da.