Aber nicht nur Taufpatin durfte Michelle in Zürich spielen, sondern auch Lokführerin. So bekam sie eine Gelegenheit, die wohl nicht jeder im Leben erhält. Sie durfte in den Führerstands steigen und dort mitfahren und zeigte ihren Followeinnen und Followern in einer Instagram-Story anschliessend auch noch die Basics, wenn man selbst in der Lok vorne sitzt und den Zug steuert.