Überraschung bei Regula Esposito und Fredy Bickel

Als Regula Esposito (59) ihrem Fredy (60) in der reformierten Kirche Mettmenstetten ZH das Gelübde ihrer Liebe vorliest, gerät ihre Stimme mehr als einmal ins Stocken. Und ein paar Tränen kullern über ihre Wangen. Es sind Tränen des Glücks: «Ich liebe dich für deine Natürlichkeit, deine Bodenständigkeit. Ich liebe dich für deinen Humor, ich liebe dich für deine Musikalität – auch wenn ab und zu ein Fehlgriff dazwischenkommt.» Und die Braut nimmt Pfarrer Franz-Xaver Herger die entscheidende Frage gleich ab: «Und ich sage es jetzt schon, bevor mich Franz-Xaver fragt: Ja, ich will!» Auch Fredy ist hin und weg: «Regula, du nimmst mich, wie ich bin, versuchst nicht, mich zu verbiegen – und akzeptierst auch meine schwachen Seiten. Mit dir kann man alles anstellen – sogar mit 60 noch ein Gasthaus übernehmen.»