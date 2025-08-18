Das Komiker-Duo Lapsus beordert die Gesellschaft mehr oder weniger vehement in die benachbarte Dorfkirche. Dort ist alles vorbereitet. Pfarrer Franz-Xaver Herger wartet vor dem Altar. Chansonnier Michael von der Heide liefert den musikalischen Rahmen: Er singt eine deutsche Version von «Hallelujah» und den französischen Klassiker «La vie en rose». Die Gäste nehmen Platz – und Regula (nun ganz in Weiss) und ihr Fredy, die zuvor dezent verschwunden waren, werden nun mit überschwänglichen Applaus empfangen und schreiten zur Trauung.