In Zürich tanzt das Volk an der Streetparade – im ländlichen Mettmenstetten läuten um 15.45 Uhr die Glocken der reformierten Kirche. Im Garten des Restaurants «Zum weissen Rössli» schauen sich die Gäste leicht verdutzt an.
Die 120 Personen sind eigentlich hier, um den kumulierten 120. Geburtstag von Regula Esposito alias Helga Schneider – sie wird im November 60 – und Fredy Bickel – er feierte seinen 60. im Mai – zu zelebrieren. Doch an diesem glühend heissen Sommernachmittag nimmt der fröhliche Anlass eine überraschende Wende.
Das Komiker-Duo Lapsus beordert die Gesellschaft mehr oder weniger vehement in die benachbarte Dorfkirche. Dort ist alles vorbereitet. Pfarrer Franz-Xaver Herger wartet vor dem Altar. Chansonnier Michael von der Heide liefert den musikalischen Rahmen: Er singt eine deutsche Version von «Hallelujah» und den französischen Klassiker «La vie en rose». Die Gäste nehmen Platz – und Regula (nun ganz in Weiss) und ihr Fredy, die zuvor dezent verschwunden waren, werden nun mit überschwänglichen Applaus empfangen und schreiten zur Trauung.
Das Zentrale in diesem zeremoniell-festlichen Moment: Braut und Bräutigam vergessen den Text nicht. Sie sagen beide laut und deutlich «Ja». Und beide verdrücken ein Tränchen, wenn nicht ein paar mehr.
Damit erlebt eine spezielle Beziehung ihren (vorläufigen) Höhepunkt. Seit 2018 sind Regula Esposito und Fredy Bickel ein Paar, seit einem halben Jahr führen sie zusammen das «Weisse Rössli» in Mettmenstetten. Vor zweieinhalb Jahren beschlossen sie still und heimlich, dass sie ihre Liebesbeziehung mit einer Hochzeit krönen möchten.
Dass sie dies am 9. August 2025 tun würden, wussten nur ganz wenige. Die Gemeindepräsidentin von Mettmenstetten, Vreni Spinner, war eingeweiht. Auch Fredys Kinder aus erster Ehe, Valeria und Lara, wussten Bescheid. Der grosse Rest der Partygäste, darunter viele bekannte Gesichter aus Sport und Show, freute sich über diese wunderbare Überraschung und liess das junggebliebene Neu-Ehepaar hochleben. Schliesslich soll man die Feste feiern, wie sie fallen – und wenn es Geburtstag und Hochzeit gleichzeitig sind, umso besser.
