«Maurer sorgte für Unterhaltung in der Politik»

Stammtisch-Sprüche

Nun hat Ueli Maurer keine Lust mehr auf Politik. «Ich will wieder der normale Ueli sein», sagt der 71-jährige Finanzminister an der Pressekonferenz zu seinem Rücktritt aus dem Bundesrat. Das ist speziell, weil wohl kein anderes Mitglied der Landesregierung seinem «normalen» Ich so treu geblieben ist wie Maurer.