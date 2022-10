Ueli Maurers Momente auf dem politischen Parkett

Am 10. Dezember 2008 wurde Ueli Maurer (71) als Nachfolger von Samuel Schmid (75) in den Bundesrat gewählt. Der Hinwiler amtete zunächst für sechs Jahre als Verteidigungsminister. 2016 wechselte er ins Finanzdepartement. 2013 und 2019 stand er der Landesregierung zudem als Schweizer Bundespräsident vor. Am Freitag verkündete der SVPler nun seinen Rücktritt; er will das Amt als Bundesrat per Ende Jahr niederlegen.