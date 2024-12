Den Höhepunkt ihrer Popularität erreichte die Skidisziplin 1994. Damals gewann der Zürcher Andreas «Sonny» Schönbächler in Lillehammer Olympiagold und sprang mit seiner offenen und eloquenten Art in die Herzen der Öffentlichkeit. In jenen Jahren galten die Skiakrobaten als die «jungen Wilden» des Wintersports. Mittlerweile haben ihnen die Snowboarder und Freeskier den Rang abgelaufen. Es ist eine Tendenz, die auch Noé Roth spürt: «Vermutlich geht uns dadurch im Nachwuchsbereich das eine oder andere Talent verloren.» Doch sich gross den Kopf darüber zerbrechen mag er nicht, dafür sei sein Sport zu cool und zu anspruchsvoll. Und die nächsten Grossanlässe liegen schon fast in Griffnähe: im kommenden März die Freestyle-WM im Engadin und ein Jahr später die Winterspiele in Cortina d’Ampezzo. Für Noé Roth sind es die perfekten Gelegenheiten, seinen Palmarès weiter zu komplettieren. Vor allem mit Olympia hat er noch eine kleine Rechnung offen, landete er in Peking doch zweimal auf dem vierten Platz. Sollte es 2026 auch nicht reichen, hätte er vier Jahre später nochmals eine Chance. Denn für Noé Roth spricht vieles: seine bemerkenswerte Erfahrung, das optimale Umfeld und dass er selbst dann die Orientierung nicht verliert, wenn sich Normalsterbliche schon beim Zuschauen fühlen, als wären sie auf einer Achterbahn.