Doch eine Story von Alisha Lehmann lässt aufhorchen. Sie erzählt von einem Abend in Miami, als sie mit Freunden unterwegs war und plötzlich Nachrichten auf Instagram erhielt. «Ein sehr bekannter, internationaler Star schrieb mich an, doch ich habe nicht geantwortet», erzählt Alisha Lehmann. Daraufhin habe der Star ihrem Security-Mann geschrieben und wurde dabei sehr explizit: «Er bot mir 100'000 Franken für eine Nacht mit mir und liess nicht locker!» Natürlich will Shirin David wissen, um wen es sich handelt. «Ich muss den Namen wissen! Ist es ein Fussballer?», bohrt sie nach. Doch Alisha Lehmann bleibt hart und rückt nicht mit dem Namen raus. Nur soviel verrät sie: «Ich habe seine Nachrichten noch, er ist etwas dumm.» Schockiert hat sie die unmoralische Anfrage übrigens nicht, höchstens über den gebotenen Betrag regte sie sich auf. «Nur 100'000 Franken? No Chance!», schimpft Alisha Lehmann scherzhaft.