Eine weitere Traumwoche: acht Podestplätze für die Schweiz! Erkämpft vom Frauen- und dem Männerteam. Am Lauberhorn der totale Triumph – und die Geburt eines neuen Sterns am Skihimmel! Der 23-jährige Franjo von Allmen feiert im Super-G vom Freitag seinen ersten Weltcupsieg und doppelt am Samstag in der Abfahrt nach, platziert sich hinter Sieger Marco Odermatt (27).