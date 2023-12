Eine Szene, wie sie auch in Zürich, Paris oder New York stattfinden könnte: Félix Baumann sitzt in einer alten Industriehalle, in der sich hippe Restaurants angesiedelt haben, und trinkt einen Kaffee. Doch der 51-jährige Botschafter befindet sich in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Dort herrscht seit Beginn der russischen Invasion vor bald zwei Jahren Krieg. «Die Einheimischen sind froh um ein Stück Normalität. Auch ich bin gerne zu einem Znacht hier.»