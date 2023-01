Unser Bündner in Hollywood

Es ist noch früh am Morgen. In den Sony-Filmstudios in Los Angeles herrscht jedoch bereits emsiges Treiben. Eine SUV-Limousine mit getönten Scheiben hält beim grossen Regenbogen – einer Skulptur, die an das Lied «Over the Rainbow» aus dem Film «The Wizard of Oz» erinnert. Marc Forster und sein Assistent Octavio werden wie in Hollywood üblich von zu Hause an den Arbeitsplatz chauffiert. Beim Aussteigen blinzeln sie in die Sonne. «Sorry, ich hatte eine Erkältung und bin immer noch etwas schlapp», sagt Forster, 53, gleich zu Beginn. Die letzten Monate hatten es auch sonst ziemlich in sich für den Bündner Filmemacher: «Ich habe zum ersten Mal zwei Filme gleich hintereinander gedreht. Das habe ich etwas unterschätzt. Ich bin richtig erschöpft.»