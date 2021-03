Die Diskussion um das Verhüllungsverbot war geladen, emotional, hitzig. Die Schweiz stritt darüber, ob eine Kleidervorschrift in die Verfassung geschrieben wird. Ausgerechnet in dem Jahr, in welchem wir das 50-jährige Frauenstimmrecht feiern. Spannenderweise sind Kleidervorschriften für Frauen ein sich wiederholendes öffentliches Thema – früher wie heute. Unsere Grossmütter mussten noch dafür kämpfen, Hosen tragen zu dürfen.