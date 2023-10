Rapper L Loko und Drini zeigen ihre Heimat

Während die beiden durch ihre Heimat Zürich Wiedikon schlendern, verbinden sie mit jeder Ecke eine Erinnerung. «Weisst du noch, diesen Hang sind wir früher hinuntergeschlittelt», sagt L Loko (30) zu Drini (30) und lässt sich auf eine Parkbank plumpsen. Auf dem Spielplatz nebenan lachen die Kids. «Genau das hat uns zu unserem neuen Song inspiriert», erzählt Drini und deutet auf die Kinder. Am 13. Oktober brachten die beiden ihre neuste Single «Chinder si» raus. An der Seite von Sänger Marius Bear rappen sie über eine unbeschwerte Zeit. So war ihr Leben allerdings nicht immer.