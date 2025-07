Unsere Nati: «Lasst uns stark wie Felsen sein»

Während des Turniers wohnt die Nati im Hotel Seepark in Thun BE. Svenja Fölmli (22): «Hier können wir nach dem Training gleich in den See springen.» Gebucht ist das Hotel bis Turnierende am 27. Juli. Die drei Spiele der Vorrunde entscheiden über das Weiterkommen. «Ist es nicht eine fantastische Atmosphäre?», fragte Coach Pia Sundhage ihr Team nach dem Tschechien-Test. «Im Juli wird sie noch zehnmal besser sein. Es wird ein fantastischer Sommer.»