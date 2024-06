Noch ist das Ehepaar Daniel und Anna Humbert entspannt. Ihr 17 Monate alter Bernhardiner Picasso sowieso. Die drei sind eben von daheim in Bernex GE angereist. Nun steht ihr Wohnmobil auf einem Campingplatz in Martigny VS. Morgen soll ihr grosser Tag werden! Picasso nimmt an der jährlichen Wettbewerbsausstellung der Weltunion der St. Bernhard-Clubs teil. An dieser wird der schönste Barry gekürt, diesmal im Unterwallis. Stolz zeigt Daniel Humbert (76) das Diplom der letztjährigen World Dog Show in Genf. Damals holte sich sein Picasso Du Grand St. Bernard die Auszeichnungen Best Puppy (Junghund) und World Hope Winner.