Warum sind wir denn alle so oft am Handy, wenn es angeblich so viel Zeit einspart?

Meine Einstellung ist: Wir haben alle eine begrenzte Lebenszeit, und die Digitalisierung gibt einem die Wahl, was man mit seiner Zeit macht. Klar, wer den ganzen Tag auf Social Media vertrödeln will, kann das machen. Aber früher hatte ich ja gar nicht die Wahl, meine Aufgaben digital zu erledigen. Jetzt spare ich pro Woche Stunden. Ich liebe die Digitalisierung!