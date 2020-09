Doch es kommt anders. Als immer mehr Gäste Bedenken äussern, weil sie Angst haben, nach der Rückkehr in Quarantäne zu müssen, entscheidet sich das Brautpaar kurzfristig für einen Plan B. «Eine Verschiebung kam nicht infrage», so Trauffer. «Wir wollten jetzt heiraten und uns dies nicht von Corona nehmen lassen.» Also stampfen sie innerhalb von fünf Wochen ein Fest in der Heimat aus dem Boden. Und eines sei schon mal verraten: Viel traditioneller als an einer Strandhochzeit wird an diesem 11. September 2020 auch in Meiringen BE nicht gefeiert.