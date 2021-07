Unterwegs mit CSS-Chefin Philomena Colatrella

Unverhofft bleibt «Philo» also bei der CSS, bis heute. Umso erstaunlicher, da sie sonst «rastlos» ist. Alle drei Jahre braucht sie eine Veränderung. Dann lernt sie eine neue Sprache (Portugiesisch) oder ein neues Hobby (Klavier, Gesang, Stand-up-Paddeln). Zum Zmorge liest sie eine Stunde lang Fachstudien oder Bücher über Organisationsentwicklung. Ihren Hang zu Naturwissenschaften, Informatik und Technik bringt sie in der CSS ein – Colatrella will ihre Krankenkasse zur digitalen Vorreiterin der Branche machen. Aber halt, eigentlich ist die Luzernerin ja vor allem eine «begeisterte Wanderin», «regelmässige Tennisspielerin» und ein «riesiger Architektur-Fan» … Was noch?