Unterwegs mit den Gotthard-Befreiern

Zehn Meter hoch lag der Schnee an bestimmten Orten. Ein Stundenkilometer langsam kämpften sich die drei Schneefrässschleudern der Equipe von Werner Gnos durch die weissen Massen. Immer hin und her – bis sie unten auf der Gotthard-Passstrasse angelangt waren. 100 Meter schafft eine Fräse am Tag. «Das war die schönste Zeit der Schneeräumung. Wir sind dann ganz allein in dieser weiten, einsamen Schneelandschaft», sagt Werner Gnos (57).