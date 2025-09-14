Unterwegs mit den Rettern aus der Luft

Patrick Klaus, Basisleiter und Notfallsanitäter, sorgt dafür, dass alle Ämtli erledigt werden. Als junger Mann wusste er nicht so recht, was aus ihm werden sollte. «Ich war in den Ferien in Südfrankreich und sah dann, wie ein Mann von einer Klippe stürzte. Er wurde von einem Helikopter gerettet. Ich fand das cool», sagt er und lacht. Dann fing der Westschweizer eine Ausbildung zum Rettungssanitäter an, seit elf Jahren ist er bei der Rega. Ein Einsatz ist ihm besonders in Erinnerung geblieben. «Wir mussten einen Touristen aus Belgien mit einem Herzinfarkt reanimieren. Einige Wochen später tauchte er mit seiner ganzen Familie auf, um sich zu bedanken.» Er brachte der Crew eine Kiste voller Guetsli mit. «Für ihn war das Wiedersehen ein Heilungsprozess – weil er sich nicht mehr erinnern konnte, wollte er von uns die ganze Geschichte hören», sagt Patrick Klaus. «Solche Momente bleiben im Herzen. Darum mache ich diesen Beruf so gerne.» Sein Handy klingelt. Es ist kurz nach zwölf Uhr. Der Lieferservice ist hier, heute gibts Pizza zum Zmittag. Nach dem Essen sind Übungen geplant – Windenmanöver und Herzmassage. Doch plötzlich: Alarm!