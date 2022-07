Der Umweltschutz – ein grosses Thema in Prag. Vertieft ins Gespräch ist Sommaruga mit dem ukrainischen Umweltminister Ruslan Strilets. «Wir haben uns schon an der Wiederaufbau-Konferenz in Lugano getroffen. Wir helfen der Ukraine, diesen so nachhaltig wie möglich zu gestalten.» So habe die Schweiz ein grosses Know-how beim Thema Bauschutt-Recycling, was beim Wiederaufbau der zerstörten Häuser elementar sei. An der Konferenz in Prag sitzt Sommaruga neben ihrem ukrainischen Kollegen, als dieser einen Luftalarm aufs Handy bekommt. «Später fährt er 17 Stunden mit dem Auto zurück zu seiner Familie in den Krieg. So etwas macht mich betroffen.»