Gegen die Frauenquote

Das SEF dauert eineinhalb Tage – für Breisacher lohnt sich die Teilnahme. «Ich verkaufe hier keinen Schrank und keine Küche», sagt sie. «Aber es geht darum, sichtbar zu sein – sich den Menschen in Erinnerung zu rufen.» Davon erhofft sie sich auch mehr Frauen in Führungspositionen. «Ich bin gegen die Quote. Die fähigste Person soll den Job machen. Aber Frauen müssen mit gutem Vorbild vorangehen.» Die Reden von Ignazio Cassis und anderen Referenten sind vorbei. Es geht raus in die Pause. Die Stimmung erinnert an ein Klassentreffen. «Klar, hier erzählen sich natürlich auch alle, wie gut es bei ihnen gerade läuft», sagt Breisacher mit einem Augenzwinkern.