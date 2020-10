«Unverständlich, wie man das so vergurken konnte»

«Züri brännt»: Der Titel des ersten Einsatzes des neuen Zürcher «Tatort»-Teams liess auf Spektakel und Feuerwerk schliessen. In ihrem ersten Fall ermittelten die beiden Kommissarinnen Tessa Ott (gespielt von Carol Schuler, 33) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher, 41) in der Zürcher Vergangenheit. Eine Brandleiche zum einen, der Schädel einer 1980 ermordeten Polizistin, die während der Zürcher Jugendunruhen als verdeckte Ermittlerin eingesetzt worden war, in einem vom Velokurier zugestellten Päckli zum anderen.