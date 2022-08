Hier ist das Brauchtum zu Hause

Das Bloch

Am Montag vor Aschermittwoch geht alle zwei Jahre das Bloch in Urnäsch auf die Reise. Dutzende Männer zie-hen den tonnenschweren Baumstamm (eben: das Bloch) durch die hügelige Umgebung. Von halb fünf Uhr morgens bis sieben Uhr abends mehrere Kilometer weit. Die Zugmannschaft stellt mit ihrer Kleidung Berufe dar, die etwas mit Holz zu tun haben. Wer hier mitmachen will, muss jahrelang warten. So wie Niklaus Frehner. «Das Bloch erlebt einen richtigen Boom – wie eigentlich alle Bräuche hier», sagt er. Der stämmige Mann mit dem fröhlichen Gesicht meldete sich, kurz nachdem er mit der Schule fertig war, für das Bloch an – dieses Jahr durfte er mit 32 Jahren zum ersten Mal mitmachen. «Es war etwas ganz Besonderes für mich», sagt der Sattler in seiner Werkstatt.