Ursula Andress um 18 Mio betrogen – «Ich stehe unter Schock»

Ursula Andress ergänzt: «Alle wissen, wie exakt und bodenständig ich mein Leben geführt habe, ohne je die Bodenhaftung zu verlieren. Die Tugenden eines Schweizer Mädchens aus Ostermundigen haben mich mein Leben lang geleitet. Wie alle Schweizerinnen und Schweizer habe ich mein Leben lang viel gearbeitet und mein Geld immer gespart. Ich hoffte, so meine letzten Jahre glücklich und mit Gelassenheit verbringen zu dürfen. Und jetzt passiert mir das – ich wurde widerlich betrogen! Ich hoffe, dass die Täter mit aller Härte des Gesetzes bestraft werden. Mir geht es sehr schlecht.»