Ihr Glück haben Stocker und Eveline in all den Jahren sehr privat genossen. Entsprechend wenig geben sie über die Trauung preis. Wie «Zentralplus» allerdings herausgefunden hat, hat der Krienser seiner Liebe in seinem Heimatkanton das Jawort gegeben. Gemäss dem News-Portal zeigen die Bilder das frisch verheiratete Paar vor der Hofkirche und beim Kurplatz in Luzern.