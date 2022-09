Im Gespräch rechnet der 37-Jährige auch gleich mir dieser Nati-Vergangenheit ab. Mit dem Rauswurf aus der Schweizer Nationalmannschaft im Jahr 2018 durch Vladimir Petkovic hat er nämlich nach wie vor zu kämpfen. Mit Trainer Petkovic wolle er nichts mehr zu tun haben: «Ich will nur noch Menschen in meinem Leben haben, die mir guttun», sagt der Ex-Profi. In Udine, fernab von der öffentlichen Schweizer Bühne, von Nati-Skandalen, von ärgerlichem Klatsch und Tratsch, scheint Valon Behrami nun also diesen «Safe Space» gefunden und aufgebaut zu haben.