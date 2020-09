Dabei sind Sie ja eigentlich der Beweis, dass man gar nicht unbedingt so viel Geld braucht, um ein Business zu starten.

Stimmt. Ich habe im Schallplattenbusiness angefangen mit 800 Franken. Diese habe ich in Platten investiert, mit denen ich 1600 Franken verdient habe. Aus diesen wurden 2400 Franken und so weiter. Wenn ich bei einer Investition in ein Start-up mein Kapital verdoppeln kann, bin ich also zufrieden. Noch lieber wäre mir allerdings, ich würde es verzehnfachen.