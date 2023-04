«Es gab schon Momente, wo ich alles infrage stellte»

Wann haben Sie zuletzt gebetet?

Vermutlich als Kind, damals regelmässig als Ritual. Danach habe ich es lange sehr belächelt und gesagt, ich sei Atheistin und finde das doof. Heute würde ich sagen, ich finde es sehr spannend, weil es etwas vom wenigen in unserer Kultur ist, das Gemeinsamkeit mit der fernöstlichen Kultur hat. Man geht in sich, schafft Ruhe. Überlegt, was war und was kommt, und übt sich in Dankbarkeit. Ich glaube, das ist eine sehr gute Übung, die heute viele auf einem hippen Weg umsetzen mit Meditieren und so weiter. Eigentlich aber haben wir mit dem Beten ja bereits etwas Ähnliches in unserer Kultur drin.