Am letzten WM-Tag und zum krönenden Abschluss wird der Romand schliesslich Slalom-Weltmeister. 75 Jahre wartete die Schweiz auf diesen Erfolg – der letzte, der diesen Titel einheimsen konnte, war Georges Schneider 1950. «Es ist verrückt. Das mit dem Slalom und mir war ja nicht immer eine Liebesgeschichte – vor allem in jungen Jahren», sagt er und lacht. Das ist längst vergessen – Meillard gelingt sein Coup dank vollem Angriff in beiden Läufen. Er lächelt. Bekannt für seinen Perfektionismus und seine Bescheidenheit, sagt er prompt: «Verbessern kann man sich immer. Aber es war ein gutes Rennen, auf jeden Fall.» Auf dem obersten Podest zu stehen, mit der Schweizer Hymne im Ohr, fühle sich einmalig an. «All die Vorbereitungen, das harte Training, all die Ups und Downs der letzten Monate durchläuft man da nochmals. Diese Emotionen sind überwältigend – und wunderschön.»