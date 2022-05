Verena Diener: «Wer mein Herz will, muss mich fragen»

Bund und Parlament berufen sich auf Umfragen, wonach über 80 Prozent eine Organspende befürworten. Sie hätten nur keinen Ausweis, weil es ihnen zu mühsam ist oder sie sich nicht mit dem Tod auseinandersetzen wollen.

Diese Umfrage wurde im Auftrag von Swisstransplant gemacht mit tausend Teilnehmenden. Bei einer neueren Erhebung im Auftrag des Bundesamts für Statistik bei 50 000 Leuten gab die Hälfte an, nicht oder eher nicht spenden zu wollen. Ich verstehe auch, dass sich Menschen nicht mit dem Thema auseinandersetzen wollen – das ist ihr Recht! Doch das gibt dem Staat noch lange nicht die Erlaubnis, sich im Todesfall einfach an ihrem Körper wie an einem Ersatzteillager zu bedienen.

Aber Organe dürfen erst entnommen werden, wenn zwei unabhängige Ärzte den Hirntod einer Person bestätigen.

Ich bin keine Ärztin. Die Frage, wann jemand wirklich tot ist, überlasse ich den Spezialisten. Aber ich weiss durch die Sterbebegleitung meines Mannes und meiner Eltern, dass Sterben ein gemeinsamer Prozess ist: hier der Mensch, der stirbt, da die Angehörigen. Sehr vieles wird noch bereinigt, man nimmt Abschied. Der Tod ist nicht nur ein mechanischer Prozess, sondern auch ein organischer und emotionaler. Die Organentnahme unterbricht ihn. Wenn Menschen zugunsten einer Organspende darauf verzichten, ist das in Ordnung. Dies soll aber selbstbestimmt passieren.

Sie erkrankten 2003 an Brustkrebs, zehn Jahre später haben Sie Ihren Mann durch Krebs verloren. Haben diese Ereignisse Ihr Verhältnis zum Tod verändert?

Wenn man neben einem sterbenden Menschen sitzt, seinen letzten Atemzug hört, ist das ein tiefes Erlebnis. Mich hat die Erfahrung nicht verändert, aber tief berührt. Zum einen kenne und verstehe ich diesen riesigen Wunsch zu leben. Deshalb bin ich auch nicht per se gegen die Organspende. Andererseits weiss ich, dass das Leben endlich und der Tod unausweichlich ist. Darum muss man in dieser Phase sehr achtsam sein.

Was würden Sie tun, um die Organspenderquote zu erhöhen?

In allen Ländern gibt es zu wenig Spenderinnen und Spender – auch in jenen, die eine Widerspruchslösung haben. Man könnte den Mangel aber entschärfen, indem jeder und jede die Bereitschaft zur Organ- spende in einem elektronischen Patientendossier hinterlegen könnte. Idealerweise führt dieses Gespräch der Hausarzt. Zum Glück gibt es immer mehr Menschen, die gerade aufs Alter hin mehr Eigenverantwortung für ihren Sterbeprozess übernehmen wollen und eine Patientenverfügung ausfüllen – auch dort könnte man einer Organentnahme zustimmen.

Haben Sie eine Patientenverfügung?

Ja klar, das ist für mich eine Selbstverständlichkeit, wobei die Organspende in meinem Alter kein Thema mehr ist. Die moderne Medizin, in der so viel möglich ist, verlangt mehr Eigenverantwortung. Früher hat ein Arzt alles bestimmt. Heute ist es eine partnerschaftliche Beziehung. Auch darum sagen wir vom Referendumskomitee klar: Wer mein Herz will, muss mich fragen.