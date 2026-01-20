Veronica Fusaro reist für die Schweiz nach Wien

Sie stürmte bereits die Charts

Die Musikerin freut sich besonders auf die Vielfalt des Events: «Der ‹ESC› bringt Menschen, Kulturen und Musik auf einzigartige Weise zusammen. Teil davon zu sein und meine Songs in diesem internationalen Umfeld zu präsentieren, bedeutet mir unglaublich viel.» Bekannt für ihre markante Stimme und den tiefgründigen Sound, gehört Fusaro zu den aufregendsten Stimmen des Schweizer Alternative Pop. Ihre Musik vereint Pop, Soul und Rock-Elemente, geprägt von emotionaler Tiefe und authentischem Storytelling. Als Tochter einer Schweizer Mutter und eines italienischen Vaters bringt sie kulturelle Vielfalt in ihre Songs ein. Bereits 2016 wurde sie von SRF 3 als «Best Talent» ausgezeichnet und hat seitdem über 500 Konzerte auf renommierten Bühnen wie dem Glastonbury Festival und dem Montreux Jazz Festival gespielt. Auch als Voract für Mark Knopfler im Amphitheater von Nîmes überzeugte sie. Ihr aktuelles Album «Looking for Connection», erschienen am 24. Oktober 2025, thematisiert das Bedürfnis nach Echtheit in der modernen Welt.