Veronica Fusaros ESC-Song fällt im Fan-Voting durch

Seit Mittwoch ist offiziell bekannt, mit welchem Lied Veronica Fusaro (28) die Schweiz am Eurovision Song Contest in Wien vertritt. Mit der Rockballade «Alice» singt sie am 14. Mai 2026 in der Wiener Stadthalle um den Einzug der Schweiz ins ESC-Finale. Ob sie das schafft? Fans reagieren skeptisch auf die Songpräsentation.
Über die App «My Eurovision Scoreboard» geben Tausende Fans ihre aktuelle Rangliste der Eurovisions-Songs bekannt. Bei über 22'000 Stimmen liegt aktuell der finnische Beitrag «Liekinheitin» von Linda Lampenius (56) und Pete Parkkonen (36) vor dem dänischen und schwedischen Lied. Die Schweiz mit Veronica Fusaro? Im unteren Mittelfeld. Platz 23 von 35 gibts aktuell für die Thunerin mit «Alice».
Im Halbfinal-Voting liegt «Alice» auf Platz 12
Auch nach dem Halbfinale sind die Stimmen unterteilt. 15 Songs sind dieses Jahr in den beiden Shows dabei, 10 kommen weiter. In diesem Voting liegt die Schweiz aktuell auf Platz 12 – ein Finaleinzug wäre damit nicht gegeben. Immerhin: Heuer kehren die Jurys wieder ins Halbfinale zurück. Die Schweiz profitiert traditionell von den Stimmen der professionellen Musikschaffenden.
Das App-Voting fliesst allerdings nicht ins Resultat beim ESC ein, es ist lediglich eine Prognose. So wie die Wettquoten: Da ist die Schweiz mittlerweile um 2 Plätze auf Rang 19 gefallen (Stand 12. März, 18 Uhr).
Ob die Teilnahme für Fusaro als gestandene Musikerin, die auch schon beim Glastonbury-Festival auf der Bühne stand, ein Risiko ist? «Das finde ich nicht. Mein Team und ich haben eine nachhaltige Karriere aufgebaut. Wenn das Kapitel ESC abgeschlossen ist, geht es weiter», sagt sie. «Wir wollen die Plattform so gut wie möglich als Sprungbrett nutzen.»