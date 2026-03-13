Veronica Fusaros ESC-Song fällt im Fan-Voting durch

Ob die Teilnahme für Fusaro als gestandene Musikerin, die auch schon beim Glastonbury-Festival auf der Bühne stand, ein Risiko ist? «Das finde ich nicht. Mein Team und ich haben eine nachhaltige Karriere aufgebaut. Wenn das Kapitel ESC abgeschlossen ist, geht es weiter», sagt sie. «Wir wollen die Plattform so gut wie möglich als Sprungbrett nutzen.»