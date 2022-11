War beim SRF früher wirklich alles besser?

Fast drei Jahre verzögerten sich der Start der neuen Studios der «Taschesschau» und von «10 vor 10», denn eigentlich hätten die SRF-Nachrichtensendungen bereits 2019 in neuem Look über den Bildschirm flimmern sollen. Am Montag, 14. November 2022, war es dann endlich soweit und Florian Inhauser (54) präsentierte um 19.30 Uhr die Hauptausgabe der «Tagesschau», drei Stunden und 20 Minuten später trat Bigna Silberschmitd (37) im neuen «10 vor 10»-Dekor auf. Die Verzögerung war vor allem der IT geschuldet, die immer wieder Probleme machte. Und auch jetzt läuft noch nicht alles perfekt, im Hintergrund würden weitere Systeme angepasst, lässt SRF verlauten.