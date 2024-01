Viel Schwung für den neuen Anlauf

Nach dem Training fährt Freiburghaus nach Hause. Er lebt mit seinen Jugendfreunden Eric Ott, 26, und David Hemmi, 26, in einer WG in Chur. «Jeremy ist ein Energiebündel, das Leben in die Bude bringt. Er sieht sich gerne in der Rolle des Komikers. Ich kann aber nicht behaupten, dass er den Haushalt schmeisst», sagt Projektleiter Ott und lacht. Marketingmanager und DJ Hemmi ergänzt: «Jeremy bringt mit seiner positiven Art Menschen zusammen. Wir schauen abends oft Fussball oder spielen Playstation.»