«Viel Zeit habe ich nicht mehr»

Bis zu 40'000 Franken kostet eine Saison – mit Eiszeiten, Reisen, Hotels, Trainern oder Kostümen. Die Sporthilfe unterstützt den Sportler, auch über Sponsoren, Gagen für Shows und mit Preisgeldern kann er sich finanzieren – «und ein bisschen sparen». Trainer werden kann sich der Schaffhauser nicht vorstellen. Zumindest nicht Vollzeit. «Irgendwo aushelfen, Kindern etwas beibringen, das ist bestimmt möglich.» Die Olympia-Saison hat Britschgi letzte Woche mit einem 3. Platz an der Nebelhorn Trophy in Oberstdorf lanciert. Seine Patellasehne, die ihm lange Schmerzen bereitet hat, ist unter Kontrolle. «Ich habe auch im Training keine Beschwerden mehr.» Noch im Frühling musste er deswegen zwei Monate pausieren. Dreieinhalb Wochen ist er in dieser Zeit mit seinem besten Freund durch Kolumbien gereist. Mit dem Rucksack.



Jetzt richtet Lukas Britschgi den Fokus auf seinen Karriere-Herbst. Das Herz des Singles schlägt für den Eiskunstlauf. Andere Träume wie eine Familie mit zwei Kindern müssen warten. Doch dann «werde ich einen guten Weg finden. Und glücklich sein.»