Vier Schönheitskönige im Gespräch

Mit der Schönheitsindustrie haben die Männer abgeschlossen. Heute sind sie in unterschiedlichen Berufen erfolgreich, ob in der Landwirtschaft, als Unternehmer, in der Gastronomie oder in der Investmentbranche. «Ich bin froh, muss ich nicht mehr der Schönste sein», sagt Claudio Minder, Co-CEO der Schuhmarke Kybun Joya, und lacht. Einig sind sie sich trotzdem: Es war eine Lebenserfahrung, die sie auf keinen Fall missen möchten. «Wir haben tolle Sachen erlebt», meint Ex-TV-Bachelor Tobias Rentsch. Und Adel Abdel-Latif, Arzt, Investor und Bestsellerautor, ergänzt: «Die Mister-Schweiz-Wahl ist ein Teil meines Lebens.»